В Египте будут пожизненно сажать в тюрьму за кражу исторических артефактов

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Людям, которые едут в Египет с мечтой о сувенире в виде кусочка египетской пирамиды, следует быть осторожными, потому что власти Египта решили бороться с практикой вывоза из страны исторических артефактов и частей древних монументов самым радикальным образом — теперь соответствующие деяния будут наказываться пожизненным лишением свободы и штрафом в полмиллиона американских долларов.

По данным издания Egypt Today, любого попытавшегося вывезти исторический артефакт за пределы Египта будут наказывать весьма радикально. В отдельных случаях будут применяться даже пожизненные заключения.

На такие меры египетские власти пошли не просто так, а лишь для того, чтобы пресечь деятельность так называемых "черных археологов", которые вместе с нелегальными торговцами сегодня представляют собой ключевых врагов египетского культурного наследия.

В некоторых случаях "черные" раскопки приводят к обнаружению ранее неисследованных гробниц (речь идет, например, об обнаружении храмового комплекса времен Тутмоса III под жилым домом в Каире), однако в целом, "черная археология" является губительной для культурного наследия.