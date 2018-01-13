МИД осудил требование США к RIA Global зарегистрироваться иноагентом

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Требование Вашингтона к компании RIA Global LLC зарегистрироваться иноагентом — наступление на свободу слова. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она назвала подобную меру "абсолютно неприемлемой", пишет РИА Новости.

"Мы однозначно рассматриваем данные шаги в качестве проявления откровенной дискриминации в отношении наших средств массовой информации, но и в целом наступлением на свободу слова", — сказала Захарова.

По ее словам, подобные требования полностью противоречат нормам международного права, предполагающим равный доступ к информации и свободу выражения мнения.

Минюст США обязал американскую компанию RIA Global LLC, сотрудники которой готовят новостные материалы и радиопрограммы для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В Вашингтоне объяснили свое решение тем, что по закону этот статус должны получать все, кто занимается "политической деятельностью" от лица иностранных субъектов.

Также предупреждение о возможности регистрации получила компания Multicultural Radio Broadcasting, транслирующая программы Sputnik на АМ-частотах. Ранее Минюст уже внес в реестр иноагентов радиостанцию Reston Translator, вещающую на FM-частотах и транслирующую программы Sputnik в США.