Instagram: Москва в 2017-м году была одним из самых популярных городов мира

Фото из открытых источников

Обнародован ТОП-10 самых популярных городов мира по количеству фотографий за прошлый год по версии Instagram. При проведении исследования использовались геотеги городов. Исходя из результатов анализа, наибольшее представительство в нем получили США и РФ — по два города от каждой страны. Об этом написало ФАН.

Отмечается, что первое место в ТОП-10 занял Нью-Йорк, второе досталось Москве, а третье — Лондону. Большое количество фотографий этих городов стало возможным благодаря туристам, желавших запечатлеть моменты своих путешествий. Напомним, что в текущем году в Российской Федерации состоится чемпионат мира по футболу — главное событие последних четырех лет в Игре №1, поэтому наша страна может рассчитывать на первое место по итогам следующего рейтинга. Ожидается приезд тысяч болельщиков из разных стран мира, которые наверняка будут выкладывать фото в Instagram.

Как отметил лидер московского ДЭПИР Владимир Ефимов, в последние годы столице удалось достичь весомых успехов в развитии туристической среды благодаря благоустройству общественных пространств и созданию календаря ярких городских мероприятий мирового уровня. Согласно оценкам городских властей, в прошлом году Москву посетило на десять процентов больше туристов, чем в 2016-м году. Увеличиваются и доходы, который за отчетный период показали троекратный рост (более 90 миллиардов рублей).