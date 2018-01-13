Суббота 13 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Instagram: Москва в 2017-м году была одним из самых популярных городов мира

Instagram: Москва в 2017-м году была одним из самых популярных городов мира

Пятница, 12 Января 2018 16:13
Instagram: Москва в 2017-м году была одним из самых популярных городов мира Фото из открытых источников

Обнародован ТОП-10 самых популярных городов мира по количеству фотографий за прошлый год по версии Instagram. При проведении исследования использовались геотеги городов. Исходя из результатов анализа, наибольшее представительство в нем получили США и РФ — по два города от каждой страны. Об этом написало ФАН.

 

Отмечается, что первое место в ТОП-10 занял Нью-Йорк, второе досталось Москве, а третье — Лондону. Большое количество фотографий этих городов стало возможным благодаря туристам, желавших запечатлеть моменты своих путешествий. Напомним, что в текущем году в Российской Федерации состоится чемпионат мира по футболу — главное событие последних четырех лет в Игре №1, поэтому наша страна может рассчитывать на первое место по итогам следующего рейтинга. Ожидается приезд тысяч болельщиков из разных стран мира, которые наверняка будут выкладывать фото в Instagram.

 

Как отметил лидер московского ДЭПИР Владимир Ефимов, в последние годы столице удалось достичь весомых успехов в развитии туристической среды благодаря благоустройству общественных пространств и созданию календаря ярких городских мероприятий мирового уровня. Согласно оценкам городских властей, в прошлом году Москву посетило на десять процентов больше туристов, чем в 2016-м году. Увеличиваются и доходы, который за отчетный период показали троекратный рост (более 90 миллиардов рублей).

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Новости Москва Instagram

Главное за сутки
МИД осудил требование США к RIA Global зарегистрироваться иноагентом МИД осудил требование США к RIA Global зарегистрироваться иноагентом Требование Вашингтона к компании RIA Global LLC зарегистрироваться иноагентом — наступление на свободу слова. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала подобную меру "абсолютно неприемлемой", пишет РИА…
Белоруссия: Мы не намерены «дружить» с Евросоюзом против России Белоруссия: Мы не намерены «дружить» с Евросоюзом против России Начальник Министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей заявил, что Белоруссия не будет "дружить" с Европейским союзом "в ущерб" России. "Беларусь, безусловно, будет развивать политические, торговые и экономические отношения с…
Дональд Трамп назвал "грязными дырами" страны, откуда в США прибывают некоторые иммигранты Дональд Трамп назвал "грязными дырами" страны, откуда в США прибывают некоторые иммигранты Президент США в ходе встречи с законодателями в Белом доме назвал "грязными дырами" ряд стран, из которых в США прибывают иммигранты. Об этом сообщила в четверг, 11 января, телекомпания CNN.…

Читайте также
Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре" с ФБР и РФ. Свое мнение он написал на странице в Twitter. "Теперь, когда подтверждается, что сговор с Россией — полный…
ВВС США опубликовали видео сопровождения российских истребителей Су-30 ВВС США опубликовали видео сопровождения российских истребителей Су-30 ВВС США опубликовали видео сопровождения двух российских истребителей Су-30 на Балтике (сморите видео ниже). Как утверждают в минобороны США, инциденты произошли 23 ноября и 13 декабря. Видео смонтировано из нескольких…
Тиллерсон уверен в необходимости более продуктивных отношений с Россией Тиллерсон уверен в необходимости более продуктивных отношений с Россией Отношения между Вашингтоном и Москвой должны быть более продуктивными. Натянутость, которая существует на данный момент недопустима. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, которые приводит ТАСС, в…
Ученые поставили диагноз Ким Чен Ыну по голосу Ученые поставили диагноз Ким Чен Ыну по голосу Ученые из Южной Кореи утверждают, что у лидера КНДР Ким Чен Ына проблемы со здоровьем. Профессор университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука проанализировал новогоднее обращение северокорейского лидера, и заявляет, что…
Фото
Самые азартные страны в мире Самые азартные страны в мире

В мире очень много азартных людей, однако, в разных странах страсть к азартным играм разная, да и лю...

Видео

 

Береговая линия у полуострова в Массачусетсе замерзла впервые за 80 лет

Опрос

Нужны ли черные списки дебоширов в поездах и автобусах?

 

Анекдот дня

Если бы у моего калькулятора была история, мне бы за нее было бы стыдно больше, чем за историю браузера.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.