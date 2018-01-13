Конец света для Игоря Стрелкова. Почему беглый командир ДНР сходит с ума

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В мировой литературе неоднократно описывались случаи, когда герой под влиянием сильных душевных потрясений терял рассудок. В качестве примера можно привести Принца Датского Гамлета или короля Лира из одноимённых пьес Шекспира. Игоря Стрелкова шекспировским героем не назовёшь, а из душевных потрясений, которым он подвергся, можно назвать разве что его дезертирство и оставление Славянска на растерзание ВСУ. Тем не менее, он демонстрирует все симптомы помешательства.

То, что у бывшего военачальника ДНР появились проблемы с психикой, первыми заметили некоторые из его подписчиков в социальной сети «Вконтакте» и «Живом журнале». В последнее время в постах бывшего командира донецких ополченцев прослеживается изрядная степень абсурдности.

Для начала, в одном из недавних постов Игорь Иванович посоветовал Виталию Мутко сменить фамилию, с такой аргументацией, что это должно моментально решить все проблемы в российском спорте.

Не исключено, что Стрелков решил поупражняться в остроумии, только почему-то запамятовал, что и над его фамилиями можно пошутить: ведь после того, как военачальник с позором бежал из Донбасса, он должен был вернуть свою настоящую фамилию, Гиркин, а фамилию Стрелков убрать на полку как память о былых временах. Впрочем, записным шутником Игорь Иванович никогда не был, поэтому куда более вероятна другая версия – что, страдая от безделья в своей московской квартире, он банально повредился умом.

Ещё один повод беспокоиться о психическом здоровье блогера – репост от 10 января. В нём подробно описывается, как можно обогреть и осветить убежище, а также приготовить еду, используя горелку на основе Литола-24. Мало того, что Стрелков, похоже, всерьёз готовится к концу света, он ещё и подбивает своих читателей заниматься опасными экспериментами. Как известно, Литол-24 – ядовитое вещество, поэтому, распространяя информацию о таком нестандартном применении технической смазки, Стрелков выставляет себя не в лучшем свете.

Ну и, наконец, оптимизма не внушает его пост про закрытое собрание «Комитета 25 января». Формат встречи Игорь Стрелков оправдал тем, что помещение маленькое. Но кто знает, возможно, Комитет сохранил столь малое количество участников, что его организатор попросту предпочёл не позориться, из соображений «пусть думают, что нас много»? Для некоторых интернет-пользователей стало настоящим откровением, что эта организация до сих про проводит собрания, ведь никаких новостей о её достижениях давно не поступало, недолго предположить, а многие бывшие соратники уже давно поставили крест на ней. Видимо, активность «К25» отражается только в стрелковских рассказах.