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Названы ТОП 7 чудес света, созданные природой

Пятница, 12 Января 2018 13:25
ТОП 7 чудес света, созданных природой Фото из открытых источников

Эти семь необычных мест нашей планеты не перестают изумлять и вдохновлять, и сложно поверить, что природа могла создать подобные творения.

 

Сегодня наука может раскрыть тайны их происхождения, но в былые времена люди верили в истории о богах и гигантах, которые бродили по земле и создавали своими руками непостижимые чудеса. HomeToGo решил взглянуть на легенды, которые скрываются за ними.

 

1. Камины фей в Каппадокии (Каппадокия, Турция)

 

Эти скальные образования сделали Каппадокию одним из самых популярных мест в Турции и вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюрреалистические пейзажи выглядели бы уместно в «Звездных войнах» или «Игре престолов». Спиральные каменные столбы растут подобно грибам из земли и чудесным образом меняют цвет в зависимости от положения солнца. Раньше местные жители считали, что эти «дымоходы» были построены феями, жившими под землей. Лишь иногда они появлялись на поверхности, чтобы похитить людей.

 

 

2. Земля драконовых деревьев (архипелаг Сокотра, Йемен)

 

Инопланетные драконовые деревья — это уникальная местная флора архипелага Сокотра в Йемене. Они достигают до 15 метров в высоту и отличаются запутанными ветвями и острыми зелеными листьями, накрывающими дерево подобно одеялу. Легенда гласит, что первое такое дерево выросло из крови раненого дракона после того, как он сразился с отважным слоном. По сей день деревья кровоточат кровью дракона, которую местные жители используют в качестве лекарства от множества болезней — смола дерева имеет темно-красный цвет и обладает лечебными свойствами.

 

 

3. Дорога гигантов (графство Антрим, Северная Ирландия)

 

Дорога гигантов в Северной Ирландии создает впечатление, что вы оказались на другой планете. 40 000 массивных колонн поднимаются из моря, как части сложной головоломки, сделанной из камня. Этот лунный ландшафт, как считали раньше, возник во время битвы двух гигантов, Финна (из Ирландии) и Бендандоннера (из Шотландии). Когда Бенандоннер напал на Ирландию, разъяренный Финн схватил куски скалы с побережья и бросил их в море. Скалы образовали дамбу через Северный канал, позволяя двум великанам встретиться и сразиться.

 

 

4. Спящий Юте (Колорадо, США)

 

Гора «Спящий Юте» напоминает человека, который спокойно лежит на спине, скрестив руки на груди и наслаждаясь видом на тихую, покрытую шалфеем равнину на небольшом горном хребте в Колорадо. Легенда рассказывает историю о великом боге-воине, раненном во время битвы со злом. Он упал на землю и погрузился в глубокий омолаживающий сон, а его кровоточащие раны стали реками.

 

 

5. Убежище богов (Каньон Асбирги, Исландия)

 

Каньон Асбирги, лежащий в скалах высотой почти 100 метров, представляет собой захватывающее дух скальное образование в форме подковы — одно из самых волшебных мест в Исландии. Рассказывают, что этот след был оставлен лошадью норвежского бога. Когда копыта Слейпнира, восьминогой лошади Одина, коснулись земли, они оставили отпечаток чуть более трех километров в длину и около одного километра в ширину.

 

 

6. Валуны Моераки (северное побережье Отаго, Новая Зеландия)

 

Валуны Моераки находятся на северном побережье Отаго в Новой Зеландии. Таинственные камни весят несколько тонн и имеют диаметр до трех метров — недаром их часто принимают за яйца динозавра или потерпевшие крушение корабли. Согласно легенде маори, люди Kähui Tipua отплыли, чтобы найти растения кумары, но шторм их охватил шторм и разбил лодки. Корзины и тыквы, в которых перевозились грузы, были вымыты на берег и навсегда сохранены в виде валунов.

 

 

7. Гигантские слезы солончака Уюни (Потоси, Боливия)

 

Салар де Уюни в Потоси, Боливия — одна из самых необычных природных достопримечательностей в мире. Это чудо занимает площадь более 10.000 квадратных километров и является самым большим в мире солончаком. Говорят, что горы, окружающие этот район, — Кусину, Куску и Тунупу — когда-то были тремя гигантами, оказавшимися в любовном треугольнике. Когда Куску оставил свою жену Тунупу для Кусины, Тунупа выплакала целое озеро слез, которые затем высохли и создали эти лунные соляные пейзажи.

 

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Новости Туризм

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