Пятница 12 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» США введут новые санкции против России

США введут новые санкции против России

Пятница, 12 Января 2018 08:21
США введут новые санкции против России Фото из открытых источников

Вашингтон работает над санкциями в отношении «российских олигархов» в рамках «Закона о противодействии противникам Америки», сообщил на брифинге в Белом доме министр финансов Стивен Мнучин.

 

«Мы работаем над этим. Они будут объявлены в ближайшем будущем», — сказал Мнучин в ответ на вопрос о списке лиц, в отношении которых прорабатываются ограничительные меры.

 

В свою очередь, газета «Коммерсантъ» выяснила, что Администрация США готовится представить Конгрессу список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству страны. Его фигурантами могут стать более 50 человек, а с членами семей — до 300, пишет Лента.ру.

 

По информации издания, попадание в черный список не означает автоматическое попадание под санкции, но увеличивает риск этого. При этом в Демократической партии США опасаются, что Дональд Трамп не захочет применять к россиянам из «кремлевского доклада» ограничительные меры, чтобы окончательно не испортить отношения с российским коллегойВладимиром Путиным.

 

В октябре 2017 года Госдеп США опубликовал список из 33 российских компаний, сотрудничество с которыми может грозить контрагентам санкциями. Новые ограничения могут быть введены в феврале 2018 года. Потенциальные санкции распространятся на всех контрагентов вне зависимости от страны происхождения компании или физического лица.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги США и Россия последние новости

Главное за сутки
Белоруссия: Мы не намерены «дружить» с Евросоюзом против России Белоруссия: Мы не намерены «дружить» с Евросоюзом против России Начальник Министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей заявил, что Белоруссия не будет "дружить" с Европейским союзом "в ущерб" России. "Беларусь, безусловно, будет развивать политические, торговые и экономические отношения с…
США введут новые санкции против России США введут новые санкции против России Вашингтон работает над санкциями в отношении «российских олигархов» в рамках «Закона о противодействии противникам Америки», сообщил на брифинге в Белом доме министр финансов Стивен Мнучин. «Мы работаем над этим. Они…
Дональд Трамп назвал "грязными дырами" страны, откуда в США прибывают некоторые иммигранты Дональд Трамп назвал "грязными дырами" страны, откуда в США прибывают некоторые иммигранты Президент США в ходе встречи с законодателями в Белом доме назвал "грязными дырами" ряд стран, из которых в США прибывают иммигранты. Об этом сообщила в четверг, 11 января, телекомпания CNN.…

Читайте также
Суд Молдавии разрешил обойти вето президента на ограничения СМИ России Суд Молдавии разрешил обойти вето президента на ограничения СМИ России Конституционный суд Молдавии разрешил парламенту обойти президентское вето на закон, ограничивающий трансляцию российских телеканалов в республике. Такой вердикт вынесли 5 января судьи в ответ на запрос депутата от контролирующей законодательный…
Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре" с ФБР и РФ. Свое мнение он написал на странице в Twitter. "Теперь, когда подтверждается, что сговор с Россией — полный…
ВВС США опубликовали видео сопровождения российских истребителей Су-30 ВВС США опубликовали видео сопровождения российских истребителей Су-30 ВВС США опубликовали видео сопровождения двух российских истребителей Су-30 на Балтике (сморите видео ниже). Как утверждают в минобороны США, инциденты произошли 23 ноября и 13 декабря. Видео смонтировано из нескольких…
Тиллерсон уверен в необходимости более продуктивных отношений с Россией Тиллерсон уверен в необходимости более продуктивных отношений с Россией Отношения между Вашингтоном и Москвой должны быть более продуктивными. Натянутость, которая существует на данный момент недопустима. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, которые приводит ТАСС, в…
Фото
Самые азартные страны в мире Самые азартные страны в мире

В мире очень много азартных людей, однако, в разных странах страсть к азартным играм разная, да и лю...

Видео

 

Береговая линия у полуострова в Массачусетсе замерзла впервые за 80 лет

Опрос

Нужны ли черные списки дебоширов в поездах и автобусах?

 

Анекдот дня

Если бы у моего калькулятора была история, мне бы за нее было бы стыдно больше, чем за историю браузера.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.