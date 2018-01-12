В Киеве потребовали признать русский язык своей собственностью

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В Украине внезапно вспомнили, что в стране живет несколько (по некоторым данным — около десяти) миллионов русскоязычных граждан. Русскоязычие которых, как уверен писатель и кинематографист Андрей Курков, может использовать в собственных интересах коварная Москва.

"Россия пытается использовать языковой вопрос, то есть давить на то, что несколько миллионов русскоязычных украинцев являются фактором, из-за которого Украина должна быть частью так называемого "русского мира". Для того, чтобы препятствовать этому, нам необходимо отделить украинский русский язык в самостоятельное явление, не связанное с русским миром", — говорит Курков.

В данный момент, если что, Киев делает вид, что в стране, исторически населенной несколькими этносами, существует лишь титульная украиноязычная нация, а русскоязычные граждане — это так, вымирающее население восточных "гетто". Так что в словах культурного деятеля есть определенное разумное зерно — украинскому государству действительно необходимо вспомнить, что оно мультикультурное. Вспомнить и использовать это во благо.

Однако инициатива по созданию института русского языка в Национальной академии наук Украины, озвученная Андреем Курковым, может трансформироваться в очередной анекдотичный проект, в рамках которого чиновники будут заниматься бессмысленной деятельностью, а русскоязычное население будет продолжать всячески притесняться.