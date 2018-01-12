В Ноябрьске решили собрать фотографии для "Бессмертного полка"

Фото из открытых источников

Стало известно, что в Ноябрьске начали принимать фотоснимки для проведения акции, которая называется "Бессмертный полк". Прием выполняется в центре "Ровесник". Все принятые изображения будут выполнены в едином стиле: их обработают в программе. Данная акция является ежегодной. В прошлом году она также проходила в этом центре, однако начиналась она в апреле.

В текущем году ее решили перенести, так как не хватало времени обработать все принесенные изображения. Стоит отметить, что в 2017 году было получено больше пятидесяти фотографий. В этот раз изображения можно будет принести до 1 апреля. Более подробно об акции можно прочитать здесь www.my-polk.ru.

Сами работники центра "Ровесник" отмечают, что если кто-то захочет принести снимок после указанной даты, ему не откажут, но они настаивают на том, чтобы процесс проходил заблаговременно и желающие принесли снимки и не затягивали с этим.

Что такое акция "Бессмертный полк"?

Данное мероприятие стало традицией в России и разных государствах. Проводится она 9 мая каждый год. К этому дню желающие приносят фотографии своих близких и родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной Войне (1941-1945 г.). В целом "Бессмертный полк" представляет собой инициативу со стороны граждан и не относится к политической или государственной деятельности.

Участие в данном мероприятии может принимать каждый по своему желанию, при этом не имеет значения какие человек имеет религиозные, политические взгляды и к какой национальности принадлежит. Основная цель акции заключается в том, чтобы сохранить память о тех, кто подарил нам жизнь и свободу, чтобы текущее поколение не забывало, кто был героем.

Данная акция была проведена первый раз в 2012 году в Томске. Инициаторами стали местные журналисты. Тогда было принесено более двух тысяч фотографий, и на центральной площади собралось более шести тысяч человек. Спустя год Томск поддержало еще 120 городов не только из России, но и из Украины, Киргизии и Казахстана. Согласно подсчетам, более 180 тысяч желающих принесли снимки, в 2014 году это значение увеличилось пол 500 тысяч. Участие приняли жители Израиля и Белоруссии.

Спустя еще два года было известно, что в 2016 примерно одна из трех семей на территории Российской Федерации приняла участие в акции. По всей стране данную идею реализовало более 24 миллионов человек. В акции "Бессмертный полк" принимают участие 26 стран.