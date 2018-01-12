Пятница 12 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» В Ноябрьске решили собрать фотографии для "Бессмертного полка"

В Ноябрьске решили собрать фотографии для "Бессмертного полка"

Четверг, 11 Января 2018 12:29
В Ноябрьске решили собрать фотографии для &quot;Бессмертного полка&quot; Фото из открытых источников

Стало известно, что в Ноябрьске начали принимать фотоснимки для проведения акции, которая называется "Бессмертный полк". Прием выполняется в центре "Ровесник". Все принятые изображения будут выполнены в едином стиле: их обработают в программе. Данная акция является ежегодной. В прошлом году она также проходила в этом центре, однако начиналась она в апреле.

 

В текущем году ее решили перенести, так как не хватало времени обработать все принесенные изображения. Стоит отметить, что в 2017 году было получено больше пятидесяти фотографий. В этот раз изображения можно будет принести до 1 апреля. Более подробно об акции можно прочитать здесь www.my-polk.ru.

 

Сами работники центра "Ровесник" отмечают, что если кто-то захочет принести снимок после указанной даты, ему не откажут, но они настаивают на том, чтобы процесс проходил заблаговременно и желающие принесли снимки и не затягивали с этим.

 

Что такое акция "Бессмертный полк"?

 

Данное мероприятие стало традицией в России и разных государствах. Проводится она 9 мая каждый год. К этому дню желающие приносят фотографии своих близких и родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной Войне (1941-1945 г.). В целом "Бессмертный полк" представляет собой инициативу со стороны граждан и не относится к политической или государственной деятельности.

 

Участие в данном мероприятии может принимать каждый по своему желанию, при этом не имеет значения какие человек имеет религиозные, политические взгляды и к какой национальности принадлежит. Основная цель акции заключается в том, чтобы сохранить память о тех, кто подарил нам жизнь и свободу, чтобы текущее поколение не забывало, кто был героем.

 

Данная акция была проведена первый раз в 2012 году в Томске. Инициаторами стали местные журналисты. Тогда было принесено более двух тысяч фотографий, и на центральной площади собралось более шести тысяч человек. Спустя год Томск поддержало еще 120 городов не только из России, но и из Украины, Киргизии и Казахстана. Согласно подсчетам, более 180 тысяч желающих принесли снимки, в 2014 году это значение увеличилось пол 500 тысяч. Участие приняли жители Израиля и Белоруссии.

 

Спустя еще два года было известно, что в 2016 примерно одна из трех семей на территории Российской Федерации приняла участие в акции. По всей стране данную идею реализовало более 24 миллионов человек. В акции "Бессмертный полк" принимают участие 26 стран.

Яндекс.Дзен

Шубина Наталья Опубликовано в В мире   Теги Бессмертный полк

Главное за сутки
В Генштабе рассказали об атаковавших базы РФ в Сирии дронах В Генштабе рассказали об атаковавших базы РФ в Сирии дронах Основой взрывчатого вещества боеприпасов в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии, выступало вещество ТЭН, производимое, в том числе на Украине. Об этом заявил начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба…
Замначальник СИЗО «Матросская тишина» уволен после скандала Замначальник СИЗО «Матросская тишина» уволен после скандала Заместитель начальника СИЗО «Матросская тишина» уволен, еще три сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности после проверки. В декабре правозащитники обнаружили в изоляторе VIP-камеры с дорогими холодильниками, наполненными деликатесами, телевизорами и туалетами…
В Польше рассекретили новые подробности крушения самолета Качиньского В Польше рассекретили новые подробности крушения самолета Качиньского Левое крыло самолета бывшего президента Польши Леха Качиньского Ту-154 было разрушено в результате серии взрывов. Об этом заявила Подкомиссия по расследованию авиакатастрофы. Сообщается минимум о трех внутренних взрывах в крыле.…

Читайте также
В КНДР приняли предложение Южной Кореи по переговорам В КНДР приняли предложение Южной Кореи по переговорам КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высшем уровне на следующей неделе, пишет «Ренхап» со ссылкой на представителя министерства Южной Кореи по вопросам объединения. Сообщается, что речь идет…
«Самая волосатая» девушка в мире вышла замуж в Таиланде «Самая волосатая» девушка в мире вышла замуж в Таиланде Девушка по имени Супатра Сасупфан, которую признали в 2010 году Книгой рекордов Гиннесса «самым волосатым подростком» на всей планете, в возрасте семнадцати лет вышла замуж. Девушка, побившая рекорды по волосатости,…
Суд Молдавии разрешил обойти вето президента на ограничения СМИ России Суд Молдавии разрешил обойти вето президента на ограничения СМИ России Конституционный суд Молдавии разрешил парламенту обойти президентское вето на закон, ограничивающий трансляцию российских телеканалов в республике. Такой вердикт вынесли 5 января судьи в ответ на запрос депутата от контролирующей законодательный…
Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре" с ФБР и РФ. Свое мнение он написал на странице в Twitter. "Теперь, когда подтверждается, что сговор с Россией — полный…
Фото
14 туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали 14 туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Все мы слышали о египетских пирамидах, Пизанской и Эйфелевой башнях, римском Колизее и других извест...

Видео

 

Береговая линия у полуострова в Массачусетсе замерзла впервые за 80 лет

Опрос

Нужны ли черные списки дебоширов в поездах и автобусах?

 

Анекдот дня

Если бы у моего калькулятора была история, мне бы за нее было бы стыдно больше, чем за историю браузера.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.