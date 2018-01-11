В Сирии боевики планируют устроить «Королевскую битву»‍

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Несмотря на тот факт, что ранее властвовавшая в Сирии террористическая организация "Исламское государство"* была практически полностью уничтожена (в основном благодаря усилиям ВКС РФ), вооруженный конфликт, который разворачивается на территории Сирийской Арабской Республики, не утихает.

Совсем скоро в Сирии состоится "королевская битва" — то есть поистине грандиозное сражение за авиабазу Абу ад-Духур.

По данным информационного агентства "Амак", участь авиабазы будет определена по итогам масштабной бойни, которая, как предполагается, будет вестись в формате "все против всех". Под "всеми" подразумеваются в основном многочисленные террористические группы, а также недобитые боевики ИГ*. Им будут противостоять бойцы правительственной армии, а также лояльные им формирования.

Сирийские военные, тем временем, заявляют, что им удалось выбить террористов с авиабазы, однако эта информация, как следует из различных источников, далека от истины — бои за важнейший стратегический объект, по сообщениям очевидцев, только начинаются.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда