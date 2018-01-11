Четверг 11 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» В посольстве России в США заявили о давлении на российские СМИ

В посольстве России в США заявили о давлении на российские СМИ

Четверг, 11 Января 2018 08:30
В посольстве России в США заявили о давлении на российские СМИ Фото из открытых источников

США продолжают оказывать давление на российские СМИ. Об этом сообщается в распространенном в среду, 10 января, комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

 

"10 января, стало известно, что производящая контент для [новостного агентства] Sputnik компания RIA Global сможет продолжить работу, только если зарегистрируется иностранным агентом. Такие шаги нарушают нормальную работу журналистских коллективов, становятся основанием для всевозможных ограничений, чему все стали свидетелями, когда [телеканал] RT лишили аккредитации в Конгрессе", - указало диппредставительство.

 

"Мы считаем эти действия неприемлемыми", - отмечается в комментарии. Посольство расценивает их как очередной удар по российско-американским отношениям. По мнению российского представительства, такие шаги наносят ущерб престижу и авторитету США, пишет ТАСС.

 

Россия выступает против ограничения свободы прессы, говорится в заявлении. "В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству", - говорится в документе.

 

"Где же реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов? Услышим ли мы решительные протесты ОБСЕ? Доколе терпеть молчание в отношении факта переезда в США экстремистского сайта "Миротворец", содержащего личные данные тысяч работников прессы, по долгу службы посещавших зону конфликта в Донбассе? Здесь для подобных ресурсов, по-видимому, созданы комфортные условия", - заметило посольство.

 

В российском диппредставительстве предположили, что международные организации подвергнут критике зеркальные меры со стороны России.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги США и Россия последние новости

Главное за сутки
В Польше рассекретили новые подробности крушения самолета Качиньского В Польше рассекретили новые подробности крушения самолета Качиньского Левое крыло самолета бывшего президента Польши Леха Качиньского Ту-154 было разрушено в результате серии взрывов. Об этом заявила Подкомиссия по расследованию авиакатастрофы. Сообщается минимум о трех внутренних взрывах в крыле.…
В посольстве России в США заявили о давлении на российские СМИ В посольстве России в США заявили о давлении на российские СМИ США продолжают оказывать давление на российские СМИ. Об этом сообщается в распространенном в среду, 10 января, комментарии посольства РФ в Вашингтоне. "10 января, стало известно, что производящая контент для [новостного…
Трамп: Намного лучше сотрудничать с Россией, чем враждовать с ней Трамп: Намного лучше сотрудничать с Россией, чем враждовать с ней Дональд Трамп считает, что для Вашингтона гораздо лучше сотрудничать с Москвой, чем враждовать с ней. Убежденность в этом американский президент выразил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг…

Читайте также
В КНДР приняли предложение Южной Кореи по переговорам В КНДР приняли предложение Южной Кореи по переговорам КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высшем уровне на следующей неделе, пишет «Ренхап» со ссылкой на представителя министерства Южной Кореи по вопросам объединения. Сообщается, что речь идет…
«Самая волосатая» девушка в мире вышла замуж в Таиланде «Самая волосатая» девушка в мире вышла замуж в Таиланде Девушка по имени Супатра Сасупфан, которую признали в 2010 году Книгой рекордов Гиннесса «самым волосатым подростком» на всей планете, в возрасте семнадцати лет вышла замуж. Девушка, побившая рекорды по волосатости,…
Суд Молдавии разрешил обойти вето президента на ограничения СМИ России Суд Молдавии разрешил обойти вето президента на ограничения СМИ России Конституционный суд Молдавии разрешил парламенту обойти президентское вето на закон, ограничивающий трансляцию российских телеканалов в республике. Такой вердикт вынесли 5 января судьи в ответ на запрос депутата от контролирующей законодательный…
Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре" с ФБР и РФ. Свое мнение он написал на странице в Twitter. "Теперь, когда подтверждается, что сговор с Россией — полный…
Фото
14 туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали 14 туристических направлений, о которых вы вряд ли слышали

Все мы слышали о египетских пирамидах, Пизанской и Эйфелевой башнях, римском Колизее и других извест...

Видео

 

Береговая линия у полуострова в Массачусетсе замерзла впервые за 80 лет

Опрос

Нужны ли черные списки дебоширов в поездах и автобусах?

 

Анекдот дня

Если бы у моего калькулятора была история, мне бы за нее было бы стыдно больше, чем за историю браузера.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности Денис Шилкин рассказал, как создать свою команду по внешности
Пожалуй, каждый бизнесмен мечтает собрать под своим крылом коллектив квалифицированных сотрудников, которые смогут не только плодотворно работать в команде, но и будут приносить максимальную пользу бизнесу. Но как это сделать? Как во множестве соискателей выбрать именно того, кто так нужен компании? На эти другие вопросы…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.