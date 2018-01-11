В посольстве России в США заявили о давлении на российские СМИ

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США продолжают оказывать давление на российские СМИ. Об этом сообщается в распространенном в среду, 10 января, комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

"10 января, стало известно, что производящая контент для [новостного агентства] Sputnik компания RIA Global сможет продолжить работу, только если зарегистрируется иностранным агентом. Такие шаги нарушают нормальную работу журналистских коллективов, становятся основанием для всевозможных ограничений, чему все стали свидетелями, когда [телеканал] RT лишили аккредитации в Конгрессе", - указало диппредставительство.

"Мы считаем эти действия неприемлемыми", - отмечается в комментарии. Посольство расценивает их как очередной удар по российско-американским отношениям. По мнению российского представительства, такие шаги наносят ущерб престижу и авторитету США, пишет ТАСС.

Россия выступает против ограничения свободы прессы, говорится в заявлении. "В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству", - говорится в документе.

"Где же реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов? Услышим ли мы решительные протесты ОБСЕ? Доколе терпеть молчание в отношении факта переезда в США экстремистского сайта "Миротворец", содержащего личные данные тысяч работников прессы, по долгу службы посещавших зону конфликта в Донбассе? Здесь для подобных ресурсов, по-видимому, созданы комфортные условия", - заметило посольство.

В российском диппредставительстве предположили, что международные организации подвергнут критике зеркальные меры со стороны России.