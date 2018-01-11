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США обижены, что их сценарий раскола Сирии руками ИГ отвергли

Среда, 10 Января 2018 12:47
США обижены, что их сценарий раскола Сирии руками ИГ отвергли Фото из открытых источников

Тот факт, что к Конгрессу сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи, присоединяется все большее число участников, заставляет Вашингтон серьезно нервничать — руководство Соединенных Штатах Америки не может смириться со своим фактическим поражением в Сирии, которую не удалось расколоть руками боевиков "Исламского государства"*.

 

"Сейчас мы видим, как силы, которые еще недавно называли себя союзниками США, отворачиваются от Вашингтона, осознавая, что ситуация в Сирии уже не контролируется последним. Американцы понимают, что они уже не смогут выполнить свою геополитическую миссию в Сирии, поэтому картина, которая характерна для соответствующих публикаций в прессе США, больше всего похожа на отчаяние", — цитирует Федеральное агентство новостей Александра Асафова, независимого журналиста и политолога.

 

И действительно, заголовки в стиле "В Сирии все пляшут под российскую дудку" не дают усомниться в том, что ситуация в Сирии вышла из-под контроля США. Что, безусловно, не может не радовать, учитывая те методы, которыми действуют американцы.

 

"Конгресс в Сочи — это единственный реальный путь к миру в Сирии, поэтому эти переговоры состоятся и определят пути урегулирования сирийского конфликта несмотря на все беснования в США", — добавляет эксперт.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Сирия

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