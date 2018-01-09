Британские подростки убили продавца из-за бумаги для самокруток

Фото из открытых источников

Лондонские правоохранители задержали шестнадцатилетнего гражданина Великобритании, подозреваемого в жестоком убийстве продавца, который отказался продавать подростку и его товарищам бумагу для самокруток. Соответствующая новость была опубликована изданием The Daily Mail.

Инцидент, в результате которого был убит сорокадевятилетний продавец по имени Виджей Патель, имел место в магазине, где работал последний. В торговое заведение зашли трое подростков, намеревавшихся приобрести бумагу для самокруток. Кроме курения табака, такая бумага используется для курения марихуаны, поэтому продавец вполне закономерно потребовал у покупателей документы, подтверждающие их возраст.

Подростки, возмущенные требованием продавца, повалили его на пол и стали избивать. Позже продавец скончался в госпитале.

Известно, что убитый мужчина был уроженцем Индии, а на территории Великобритании проживал с 2006-го года. В Лондон мужчина перебрался для того, чтобы заработать на обучение своих детей (старший сын Пателя изучает информационные технологии в одном из австралийский высших учебных заведений).