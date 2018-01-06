Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

Дональд Трамп обвинил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре" с ФБР и РФ. Свое мнение он написал на странице в Twitter.
"Теперь, когда подтверждается, что сговор с Россией — полный обман, и единственный имевший место сговор был связан с Хиллари Клинтон и ФБР/России, СМИ, распространяющие фейковые новости, и эта новая "липовая" книга без разбору атакуют по всем возможным фронтам. Лучше бы попытались выиграть выборы. Печально!" — отметил глава государства.
Под "липовой книгой" президент США имеет в виду вышедшую в пятницу работу Майкла Вулфа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа". В ней, в частности, упоминается, что Трамп не был готов к своей победе на выборах, пишет РИА Новости.
Политические оппоненты из Демократической партии утверждают, что в 2016 году Трамп одержал победу на президентских выборах благодаря вмешательству российских хакеров. Глава государства категорически отрицает это. Москва ранее неоднократно опровергала, что поддерживала в ходе избирательной кампании в США какого-либо кандидата.
Ранее издание The Hill сообщило о том, что ФБР начало новое расследование в отношении Хиллари Клинтон. Следователей интересует деятельность ее благотворительного фонда Clinton Foundation в период, когда Клинтон руководила Госдепартаментом.
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