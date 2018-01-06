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ВВС США опубликовали видео сопровождения российских истребителей Су-30

Суббота, 06 Января 2018 09:16
ВВС США опубликовали видео сопровождения российских истребителей Су-30 Фото из открытых источников

ВВС США опубликовали видео сопровождения двух российских истребителей Су-30 на Балтике (сморите видео ниже).

 

Как утверждают в минобороны США, инциденты произошли 23 ноября и 13 декабря.

 

Видео смонтировано из нескольких отрывков. На первом показано, как американских летчиков поднимают по тревоге в 2014 году на базе в Зокняй (Литва), пишет РИА Новости.

 

Следующее видео показывает, как два американских истребителя F-15 поднимаются на перехват двух российских Су-30, предположительно принадлежащих российскому ВМФ, "в международном воздушном пространстве возле Балтии" 23 ноября. "Перехват был организован, потому что российские самолеты не передали коды, которых требуют авиадиспетчеры, а также не подавали план полетов", — говорится в сообщении.

 

Второй аналогичный отрывок показывает сопровождение двух Су-30 13 декабря. Утверждается, что перехват был выполнен профессионально "в соответствии со всеми международными правилами полетов и стандартами безопасности". В обоих случаях на перехват российских самолетов поднимались пилоты 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, базирующиеся на базе "Лейкнхет" в Великобритании.

 

Американские самолеты участвуют в операциях НАТО по обеспечению контроля над воздушным пространством стран Балтии.

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ВВС США опубликовали видео сопровождения российских Су-30

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги ВВС США и Россия последние новости

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