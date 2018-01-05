ФБР начало новое расследование против Хиллари Клинтон

Фото из открытых источников

ФБР начало новое расследование в отношении Хиллари Клинтон из-за деятельности ее благотворительного фонда Clinton Foundation. Об этом сообщает Hill со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следователей интересует деятельность фонда в период, когда Клинтон руководила госдепартаментом. ФБР пытается выяснить, получали ли "доноры" благотворительного фонда помощь со стороны государства после внесения пожертвований. Кроме того, организацию проверят на соответствие налоговому законодательству.

Представители Хиллари Клинтон и Clinton Foundation пока никак не прокомментировали ситуацию, пишет РИА Новости.

Клинтон в бытность госсекретарем вела служебную переписку через личный почтовый сервер. Федеральное бюро расследований в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления, хотя было установлено, что около 100 писем содержали секретную информацию, а еще около 30 тысяч электронных писем Клинтон удалила вопреки правилам, сославшись на то, что они носили частный характер.

Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов в 2016 году, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.