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ФБР начало новое расследование против Хиллари Клинтон

Пятница, 05 Января 2018 08:56
ФБР начало новое расследование против Хиллари Клинтон Фото из открытых источников

ФБР начало новое расследование в отношении Хиллари Клинтон из-за деятельности ее благотворительного фонда Clinton Foundation. Об этом сообщает Hill со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

 

Следователей интересует деятельность фонда в период, когда Клинтон руководила госдепартаментом. ФБР пытается выяснить, получали ли "доноры" благотворительного фонда помощь со стороны государства после внесения пожертвований. Кроме того, организацию проверят на соответствие налоговому законодательству. 

 

Представители Хиллари Клинтон и Clinton Foundation пока никак не прокомментировали ситуацию, пишет РИА Новости.

 

Клинтон в бытность госсекретарем вела служебную переписку через личный почтовый сервер. Федеральное бюро расследований в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления, хотя было установлено, что около 100 писем содержали секретную информацию, а еще около 30 тысяч электронных писем Клинтон удалила вопреки правилам, сославшись на то, что они носили частный характер.

 

Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов в 2016 году, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Хиллари Клинтон ФБР

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