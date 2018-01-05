В КНДР приняли предложение Южной Кореи по переговорам

КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высшем уровне на следующей неделе, пишет «Ренхап» со ссылкой на представителя министерства Южной Кореи по вопросам объединения.
Сообщается, что речь идет о последнем предложении Сеула провести переговоры в следующий вторник. В ходе них планируется обсудить возможное участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и пути для улучшения связей между странами, пишет Газета.ру.
«Обе стороны решили обсудить рабочие вопросы для переговоров путем обмена документами», — заявил представитель южнокорейского министерства.
Ранее представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по вопросу участия Северной Кореи на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Каждый год в середине ноября в Бергене появляется необычный городок. Прямо на главной площади этого ...
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина 2018
Каков период полураспада оливье?
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.