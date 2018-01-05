В КНДР приняли предложение Южной Кореи по переговорам

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КНДР приняла предложение Южной Кореи о проведении переговоров на высшем уровне на следующей неделе, пишет «Ренхап» со ссылкой на представителя министерства Южной Кореи по вопросам объединения.

Сообщается, что речь идет о последнем предложении Сеула провести переговоры в следующий вторник. В ходе них планируется обсудить возможное участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и пути для улучшения связей между странами, пишет Газета.ру.

«Обе стороны решили обсудить рабочие вопросы для переговоров путем обмена документами», — заявил представитель южнокорейского министерства.

Ранее представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по вопросу участия Северной Кореи на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.