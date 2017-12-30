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КНДР не откажется от ядерной программы в 2018 году

Суббота, 30 Декабря 2017 10:59
КНДР не откажется от ядерной программы в 2018 году Фото из открытых источников

КНДР в 2018 году не планирует вносить изменений в свою политику развития ракетно-ядерной программы. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщило агентство ЦТАК.

 

"КНДР - бесспорная стратегическая сила, которая прямо заявляет - не ожидайте изменений в ее политике", - говорится в опубликованном сообщении. Подчеркивается также, что КНДР является "ответственной ядерной державой".

 

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября новое испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты, пишет ТАСС.

 

Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев.

 

Резолюция предусматривает и новые другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги КНДР

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