КНДР не откажется от ядерной программы в 2018 году

Фото из открытых источников

КНДР в 2018 году не планирует вносить изменений в свою политику развития ракетно-ядерной программы. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщило агентство ЦТАК.

"КНДР - бесспорная стратегическая сила, которая прямо заявляет - не ожидайте изменений в ее политике", - говорится в опубликованном сообщении. Подчеркивается также, что КНДР является "ответственной ядерной державой".

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября новое испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты, пишет ТАСС.

Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев.

Резолюция предусматривает и новые другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.