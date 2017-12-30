Российской военно-морской базе в Сирии - быть!

Закон о ратификации соглашения между Россией и Сирией о расширении пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ в районе порта Тартус подписан Президентом России Владимиром Путиным.
По сути дела, это означает превращение МТО в полноценную военно-морскую базу России в Сирии.
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