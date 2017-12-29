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Минобрнауки Украины обязало университеты ограничить доступ к доменам .ru и .рф

Пятница, 29 Декабря 2017 13:32
Минобрнауки Украины обязало университеты ограничить доступ к доменам .ru и .рф Фото из открытых источников

Министерство образования и науки Украины поручило подведомственным учреждениям ограничить доступ к доменным зонам ".ru" и ".ру". Об этом говорится в распоряжении министерства, которое в пятницу опубликовало издание "Украинская правда".

 

"В соответствии с доктриной об информационной безопасности Украины, утвержденной указом президента от 25.02.2017, с целью предотвращения вреда интересам государства в сфере информационной безопасности, просим осуществить организационное и технические мероприятия с целью ограничения доступа сотрудников государственных учреждений, предприятий и организаций к доменным зонам ".ru" и ".ру", кроме случаев, когда такой доступ предоставляется ограниченному числу сотрудников с разрешения руководства предприятий", - говорится в тексте распоряжения.

 

Кроме того министерство указало на необходимость "провести дополнительную разъяснительную работу" относительно недопустимости использовать в служебных целях российские почтовые сервисы "Mail.ru", "Яндекс", "Rambler" и другие.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Новости Лента новостей Украины

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