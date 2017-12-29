Силы безопасности САР перехватили груз с патронами боевиков в Даръа

Фото из открытых источников

Сирийские силы безопасности перехватили принадлежавший террористам автомобиль, который вез большое количество боеприпасов. О спецоперации, которая была проведена в юго-западном районе провинции Даръа, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным ФАН, операция по перехвату машины с боеприпасами, которые предназначались для боевиков, была осуществлена силами безопасности благодаря местным жителям — им стало известно о планах террористов. Груз, как отмечается, должен был попасть в руки боевиков, которые засели в Восточной Гуте.

Здесь орудуют террористы группировки "Джебхат Фатх аш-Шам"*, которая несмотря на режим тишины продолжает сражаться с Сирийской арабской армией.

Эксперты предполагают, что боеприпасы для боевиков были отправлены с территории Иордании — а конкретно, с располагающейся там базы вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Вашингтон, несмотря на все заявления об обратном, продолжает, как видно, оказывать поддержку незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Сирийской Арабской Республики.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда