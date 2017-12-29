2017-й стал для Украины годом растущих долгов и инфляции

Завершающийся год вряд ли можно назвать переломным, если оценивать его с точки зрения украинской экономики. Она, несмотря на все воодушевляющие заявления властей Незалежной, продолжает погружаться на дно глубокого кризиса.
В то время как власти Украины говорят о преодолении спада в экономике страны, реальные цифры просто пугают — ВВП не растет, зато растут тарифы и цены.
Изначальный прогноз о трехпроцентном росте ВВП несколько раз пересматривался в сторону уменьшения. Теперь уже ясно, что реальный показатель как минимум в два раза ниже, а это говорит о том, что ситуация в экономике Украины еще хуже, чем в 2016 году.
Снижение промпроизводства, сокращение производства в других сферах, катастрофическая ситуация в сельском хозяйстве, растущий дефицит торгового баланса, а также повышение расходов на социальные нужды (сюда, в частности, относятся субсидии) — вот факторы, из-за которых украинская экономика продолжает деградировать.
"Долги растут, инфляция шагает просто какими-то чудовищными шагами, а власти продолжают говорить, что всему виной — война на Донбассе. Которая вообще как бы не война, а антитеррористическая операция", — говорят украинские эксперты.
Новогодняя елка - главный символ нового года и каждый город в это время украшен не одной такой елкой...
Уникальные кадры первого в мире запуска в космос шаурмы
Скоро к неудачникам, которые не успели купить биткоин, прибавятся неудачники, которые не успели его продать.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.