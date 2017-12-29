2017-й стал для Украины годом растущих долгов и инфляции

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Завершающийся год вряд ли можно назвать переломным, если оценивать его с точки зрения украинской экономики. Она, несмотря на все воодушевляющие заявления властей Незалежной, продолжает погружаться на дно глубокого кризиса.

В то время как власти Украины говорят о преодолении спада в экономике страны, реальные цифры просто пугают — ВВП не растет, зато растут тарифы и цены.

Изначальный прогноз о трехпроцентном росте ВВП несколько раз пересматривался в сторону уменьшения. Теперь уже ясно, что реальный показатель как минимум в два раза ниже, а это говорит о том, что ситуация в экономике Украины еще хуже, чем в 2016 году.

Снижение промпроизводства, сокращение производства в других сферах, катастрофическая ситуация в сельском хозяйстве, растущий дефицит торгового баланса, а также повышение расходов на социальные нужды (сюда, в частности, относятся субсидии) — вот факторы, из-за которых украинская экономика продолжает деградировать.

"Долги растут, инфляция шагает просто какими-то чудовищными шагами, а власти продолжают говорить, что всему виной — война на Донбассе. Которая вообще как бы не война, а антитеррористическая операция", — говорят украинские эксперты.