Мария Захарова подвергла резкой критике заявления Эрдогана в адрес Асада

Фото из открытых источников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что сирийский лидер Башар Асад является террористом, не имеют под собой никакой правовой базы.

"Что касается того, что президент Турции назвал президента Сирии Башара Асада террористом, то представители правительства Сирии находятся в ООН и представляют сирийское правительство в СБ ООН, поэтому само это, даже без дополнительных оценок и аргументов, не имеет под собой никакой правой базы. О моральной составляющей я говорить не буду. С правовой точки зрения подобные заявления безосновательны" - отметила Захарова.