В Москве приветствуют обмен пленными на Донбассе. Но нужно двигаться дальше

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва приветствует состоявшийся 27 декабря обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса.Также он выразил надежду на то, что этот процесс будет продолжен.
"Конечно же такой обмен нельзя не приветствовать. Он стал важным гуманитарным шагом в деле урегулирования кризиса на Украине. Надо отметить, что в этом вопросе Донбасс проявил гибкость и добрую волю"- отметил Карасин.
Также он подчеркнул, что работу по освобождению пленных необходимо продолжать, не утрачивая при этом достигнутой динамики:
"Состоявшийся обмен имеет не только гуманитарное значение, но и показывает способность Киева и Донбасса находить взаимоприемлемые решения. Сейчас нужно, чтобы стороны не утратили достигнутой позитивной динамики и продолжили работу как по освобождению остальных удерживаемых по принципу "всех на всех", так и по реализации других направлений Минских договоренностей".
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