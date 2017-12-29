В Москве приветствуют обмен пленными на Донбассе. Но нужно двигаться дальше

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Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва приветствует состоявшийся 27 декабря обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса.Также он выразил надежду на то, что этот процесс будет продолжен.

"Конечно же такой обмен нельзя не приветствовать. Он стал важным гуманитарным шагом в деле урегулирования кризиса на Украине. Надо отметить, что в этом вопросе Донбасс проявил гибкость и добрую волю"- отметил Карасин.

Также он подчеркнул, что работу по освобождению пленных необходимо продолжать, не утрачивая при этом достигнутой динамики:

"Состоявшийся обмен имеет не только гуманитарное значение, но и показывает способность Киева и Донбасса находить взаимоприемлемые решения. Сейчас нужно, чтобы стороны не утратили достигнутой позитивной динамики и продолжили работу как по освобождению остальных удерживаемых по принципу "всех на всех", так и по реализации других направлений Минских договоренностей".