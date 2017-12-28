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Сплоченная команда: САА окружает базу Ат-Танф, а Россия закрывает небо

Четверг, 28 Декабря 2017 12:37
Сплоченная команда: САА окружает базу Ат-Танф, а Россия закрывает небо Фото из открытых источников

База американских сил, расположенная в районе сирийского Ат-Танфа, полностью окружена войсками Сирийской арабской армии. Кроме того, с первого дня нового года Россия пересмотрит условия договора по открытому небу, заключенного с США. Как итог — сократится число аэродромов, которые разрешено использовать Америке.

 

Решение России о закрытии неба стало ответом на действия США, где решили ограничить доступ к воздушному пространству Гавайских островов и Аляски для российских наблюдателей — сообщает Федеральное агентство новостей.

 

Ситуация в Сирии, тем временем, вызывает определенные вопросы — американцы, судя по многочисленным свидетельствам, осуществляют подготовку террористов на базе Ат-Танф.

 

Согласно заявлениям официального Вашингтона, на базе ведется подготовка подразделений вооруженной оппозиции, однако в реальности дела обстоят несколько иначе — на базе, судя по всему, готовят террористов, которые сражаются против САА.

 

"База в районе Ат-Танфа совершенно не нужна. Как не нужны в Сирии и американские вооруженные силы в целом", — неоднократно говорил начальник внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров.

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Колесников Андрей Опубликовано в В мире   Теги Новости Сирия

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