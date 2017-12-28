Сплоченная команда: САА окружает базу Ат-Танф, а Россия закрывает небо

База американских сил, расположенная в районе сирийского Ат-Танфа, полностью окружена войсками Сирийской арабской армии. Кроме того, с первого дня нового года Россия пересмотрит условия договора по открытому небу, заключенного с США. Как итог — сократится число аэродромов, которые разрешено использовать Америке.
Решение России о закрытии неба стало ответом на действия США, где решили ограничить доступ к воздушному пространству Гавайских островов и Аляски для российских наблюдателей — сообщает Федеральное агентство новостей.
Ситуация в Сирии, тем временем, вызывает определенные вопросы — американцы, судя по многочисленным свидетельствам, осуществляют подготовку террористов на базе Ат-Танф.
Согласно заявлениям официального Вашингтона, на базе ведется подготовка подразделений вооруженной оппозиции, однако в реальности дела обстоят несколько иначе — на базе, судя по всему, готовят террористов, которые сражаются против САА.
"База в районе Ат-Танфа совершенно не нужна. Как не нужны в Сирии и американские вооруженные силы в целом", — неоднократно говорил начальник внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров.
Воды Финского залива в прибрежной части покрылись ледяными шарами диаметром от 5 до 10 см. Пока поль...
Самые опасные моменты на Нюрбургринге
Скоро к неудачникам, которые не успели купить биткоин, прибавятся неудачники, которые не успели его продать.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.