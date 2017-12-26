Совбез РФ обвинил Америку в попытках реализовать сценарии времен "холодной войны"

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев уверен, что за словами Вашингтона о "государствах-агрессорах" скрываются экспансионистские установки, существующие в Соединенных Штатах Америки со времен "холодной войны".
Патрушев говорит, что агрессивная линия поведения, наблюдаемая в данный момент во внешней политике Соединенных Штатов, является попыткой реализовать те самые сценарии, которые существуют в Америке со времен противостояния с Советским Союзом.
"Экспансионистские установки, которых придерживаются власти США, не меняются, как мы видим, целыми десятилетиями, то есть Штаты продолжают придерживаться своих уже неактуальных в современном мире сценариев, согласно которым те или иные государства объявляются агрессорами. Это, само-собой, производится для достижения четких экономических целей", — добавляет секретарь Совбеза России.
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