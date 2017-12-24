Американский дипломат: США оказались в изоляции после решения по Иерусалиму

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США оказались изолированными в вопросах по Ближнему Востоку после неудачного "мирного процесса" в отношении Израиля и Палестины.

Такое мнение высказал американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман.

"США в изоляции по вопросам Ближнего Востока. Постоянный непродуктивный "мирный процесс сыграл в этом роль", — сказал Фриман. По его словам, признание Иерусалима столицей Израиля стало кульминацией "в долгой истории произраильской американской политики".

"Голосование ООН — это напоминание, что существует международное сообщество и оно, а не США, устанавливает международные законы", — подчеркнул Фриман.

Ранее Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, пишет РИА Новости.

Согласно принятому документу, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены". Резолюция также "требует, чтобы все государства <…> не признавали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями".

В начале декабря президент Дональд Трамп объявил о принятии Штатами статуса Иерусалима как столицы Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было с радостью встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.