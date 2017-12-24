Шойгу: Россия вынуждена отвечать на резко возросшую активность НАТО в Европе

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина отметил резко возросшую активность НАТО в Европе. По его словам, численность контингентов этого военного блока на границах России начиная с 2012 года увеличилась в три раза.

Также, как заявил министр обороны, НАТО вдове нарастило интенсивность военных учений у границ России, а система ПРО США в Европе выведена на уровень начальной оперативной готовности.

По словам Сергея Шойгу, Россия вынуждена адекватно реагировать на эти действия - в связи с возросшей активностью НАТО увеличена география патрулирования самолетов и походов российских военных кораблей. Также сегодня, впервые за всю историю России, вокруг нее создано сплошное радиолокационное поле.