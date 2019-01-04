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Зафиксирована мощная атака вируса WannaCry

Пятница, 04 Января 2019 12:01
Зафиксирована мощная атака вируса WannaCry Фото из открытых источников

Вирус-вымогатель WannaCry, который, как считалось, остался где-то в прошлом, активизировался в конце 2018-го года и спровоцировал серию мощных кибератак. О подробностях атак журналистам рассказал Игорь Сафронов, гендиректор АО "Электронная Москва".

 

По словам эксперта, в третьем квартале завершившегося года вирус-шифровальщик WannaCry был ответственен почти за треть зарегистрированных кибератак.

 

То есть, считать WannaCry поверженным вирусом ни в коем случае нельзя — вредоносом все еще заражено колоссальное число компьютеров по всему миру.

 

WannaCry и подобные ему вирусы шифруют информацию, которая хранится на жестком диске компьютера, а затем требуют выкуп за ее расшифровку. Атаки, осуществленные с применением таких вредоносов, спровоцировали значительный экономический ущерб в 2017 и 2018 годах.

 

В 2018 году, кроме вирусов типа WannaCry, были распространены так называемые майнеры — вредоносные программы, которые незаметно для пользователя добывают криптовалюты. По итогам прошедшего года распространение майнеров увеличилось почти в два раза. При этом, никто не гарантирует, что вирус-майнер не похитит, например, ваши конфиденциальные (в том числе — платежные) данные.

 

"Избежать всех этих атак довольно легко. Всего-то и нужно, что регулярно обновлять ПО, не переходить по не вызывающим доверия ссылкам, и быть в курсе основ информационной безопасности", — отмечает Сафронов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости вирус
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