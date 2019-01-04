Samsung Galaxy S10 показан на «живой» фотографии

Фото из открытых источников

В интернете уже есть огромное количество слухов и утечек, касающихся грядущей линейки смартфонов Samsung Galaxy S10, однако новые данные появляются практически каждую неделю. Очередной порцией информации поделился известный инсайдер Эван Бласс, опубликовавший "живую" фотографию будущего самсунговского флагмана.

Фотография смартфона, который разрабатывается под кодовым названием "Beyond 1", появилась на странице Бласса в "Твиттере". Инсайдер, распространяемая которым информация обычно оказывается правдивой, говорит, что речь идет о Galaxy S10.

Так оно, вероятно, и есть, но тут есть небольшой нюанс — Galaxy S10 будет выпускаться в нескольких разных версиях, так что немного не ясно, какой конкретно версией является Beyond 1.

На фотографии изображено ничем не примечательное устройство с тонкими, но не рекордно тонкими рамками (снизу, как видно, рамка довольно ощутимая). Грани смартфона закруглены, так что это может быть Galaxy S10 Edge.

В верхнем-правом углу дисплея виднеется дырочка, которая пришла на смену вырезам и "челкам" — в ней спрятана селфи-камера. Которая у этой модели одинарная. А вот у S10+ фронтальная камера, как ожидается, будет двойной (кроме того, у S10+ будет изогнутый дисплей).

Является ли представленная на фотографии версия смартфона Galaxy S10 финальной — неизвестно. А вот что известно, так это то, что S10 сможет заряжать некоторые совместимые устройства без проводов (подобная технология есть у Huawei Mate 20 Pro).