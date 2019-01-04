Qualcomm внесла платеж для запрета iPhone 7 в Германии

Американский поставщик чипов и комплектующих для смартфонов, компания Qualcomm, внесла обеспечительный платеж в объеме 1.34 млрд евро, необходимый для запрета продаж на территории Германии смартфонов iPhone 7 и 8, а также iPhone Х, произведенных в 2017 году.
"Сегодня компания Qualcomm внесла 1.34 млрд евро в качестве гарантий ценных бумаг", — говорится в документе, который был опубликован вчера на официальном сайте компании.
Двадцатого декабря, напомним, Qualcomm выиграла патентный спор, который компания вела с американским технологическим гигантом Apple.
Окружной суд Мюнхена постановил, что компания Qualcomm вправе добиваться запрета продаж некоторых моделей смартфонов iPhone на территории Германии. Речь идет о "яблочных" смартфонах iPhone 7 и iPhone 8, а также iPhone X.
Но для того, чтобы суд запретил продажу в Германии перечисленных смартфонов, Qualcomm должна была внести обеспечительные платежи по двум искам — по 668.4 млн по каждому.
Судебные разбирательства между Apple и Qualcomm были спровоцированы спором о правах на технологию, которая позволяет аккумуляторным батареям "яблочных" смартфонов работать дольше.
Qualcomm, кроме того, обвиняет Apple в похищении данных, которые представляют собой коммерческую тайну. В данный момент судебные инстанции Мюнхена и Мангейма рассматривают около десятка связанных с этими обвинениями исков.
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