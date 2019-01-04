Беспилотные скоростные поезда появятся в Китае в 2022 году

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Пекин и Чжанцзякоу, города-столицы Зимних Олимпийских игр 2022-го года, будут соединены автоматизированным высокоскоростным железнодорожным сообщением к 2022 году. Такую информацию распространило китайское издание China Daily.

По данным издания, осенью 2018-го года в Поднебесной были осуществлены успешные испытания беспилотной системы управления для скоростных пассажирских составов. Тестовые запуски проводились на железной дороге между Пекином и Шеньяном.

Проектная скорость беспилотных поездов составила триста пятьдесят километров в час. Встраиваемая система автоматизированного управления позволила поездам самостоятельно стартовать, курсировать между остановками, открывать и закрывать двери, и так далее.

Предполагается, что переход на самоуправляемые поезда повысит эффективность железнодорожных перевозок, а также будет способствовать уменьшению количества аварий и задержек

Сеть скоростных железных дорог, существующая на территории Китайской Народной Республики, является самой протяженной на планете.

Согласно статистике Китайской госкорпорации China Railways, к концу прошедшего года общая протяженность железнодорожных магистралей страны составила сто двадцать семь тысяч километров, а к 2025 году, как ожидается, этот показатель будет доведен до ста семидесяти пяти тысяч километров.