Компания Rolls-Royce построит рекордно быстрый электрический самолет

Представители издательства New Atlas сообщили - инженеры автомобильной компании Rolls-Royce при поддержке специалистов сторонних организаций спроектируют электрический самолет, способный набирать скорость более чем 480 км/ч. Проект разрабатывается в рамках публичной оферты ACCEL и частично спонсируется Британским правительством.
В настоящий момент рекорд в отрасли электрической авиации принадлежал компании Siemens, чей летательный аппарат Extra 330LE развил рекордную скорость до 337 км/ч.
Инженеры компаний Rolls-Royce, Electroflight, YASA, и Аэрокосмического исследовательского института намерены разработать летательный аппарат, который задаст новую рекордную планку в отрасли электрической авиации. Самолет будет сконструирован на базе электрического аккумулятора с охладительной системой, обладающего самой высокой энергетической плотностью в данной отрасли. Пропеллер будет двигаться за счет трех электрических моторов 750R производства YASA.
Дебют аппарата на воздухе планируется уже в 2020 году, заряда аккумулятора должно хватать на преодоление пути в 350 километров, это приблизительное расстояние прямого перелета от Лондона до Парижа.
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