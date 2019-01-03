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Компания Rolls-Royce построит рекордно быстрый электрический самолет

Четверг, 03 Января 2019 17:06
Компания Rolls-Royce построит рекордно быстрый электрический самолет Фото из открытых источников

Представители издательства New Atlas сообщили - инженеры автомобильной компании Rolls-Royce при поддержке специалистов сторонних организаций спроектируют электрический самолет, способный набирать скорость более чем 480 км/ч. Проект разрабатывается в рамках публичной оферты ACCEL и частично спонсируется Британским правительством.

 

В настоящий момент рекорд в отрасли электрической авиации принадлежал компании Siemens, чей летательный аппарат Extra 330LE развил рекордную скорость до 337 км/ч.

 

Инженеры компаний Rolls-Royce, Electroflight, YASA, и Аэрокосмического исследовательского института намерены разработать летательный аппарат, который задаст новую рекордную планку в отрасли электрической авиации. Самолет будет сконструирован на базе электрического аккумулятора с охладительной системой, обладающего самой высокой энергетической плотностью в данной отрасли. Пропеллер будет двигаться за счет трех электрических моторов 750R производства YASA.   

 

Дебют аппарата на воздухе планируется уже в 2020 году, заряда аккумулятора должно хватать на преодоление пути в 350 километров, это приблизительное расстояние прямого перелета от Лондона до Парижа.

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Иванова Мария Опубликовано в Технологии   Теги Новости электросамолет
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