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Huawei выпустила еще один доступный смартфон в рамках программы Android Go

Четверг, 03 Января 2019 12:01
Huawei выпустила еще один доступный смартфон в рамках программы Android Go Фото из открытых источников

Huawei присоединилась к производителям доступных смартфонов, выпускаемых по программе Android Go, в мае 2018-го года, представив модель Huawei Y3, а теперь, в январе 2019-го, пришло время для анонса нового Android Go смартфона от Huawei — компания показала бюджетный девайс Huawei Y5 Lite.

 

Речь идет об устройстве с 5.45-дюймовым дисплеем (разрешение экрана составляет 720 на 1440 точек), основанном на бюджетной однокристальной системе MediaTek MT6739, у которой четыре вычислительных ядра.

 

Оперативной памяти у Huawei Y5 Lite по современным меркам откровенно мало — всего один гигабайт. Емкость флеш-хранилища данных под стать — шестнадцать гигабайт. Объем аккумуляторной батареи — 3020 миллиампер-часов. Маловато, но этого, как предполагается, должно хватить на пару дней использования в экономичном режиме.

 

Фронтальная и основная камеры смартфона Huawei Y5 Lite оснащены одиночными модулями, производящими снимки с разрешением пять и восемь мегапикселей, соответственно.

 

Работает смартфон под управлением операционной системы Android Oreo Go Edition, которая оптимизирована для применения в недорогих гаджетах со слабым "железом".

 

Есть поддержка основных беспроводных технологий — 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Стоимость новинки составляет около сотни американских долларов, что в общем-то и немало для устройства со столь скромными характеристиками.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Huawei
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