К 2023 году 90% компьютеров будет поставляться с SSD

Девять из десяти компьютеров, которые будут продаваться в 2023 году, будут оснащены твердотельными накопителями данных (SSD). Такой прогноз, по данным IThome, озвучили аналитики американской компании Western Digital, которая является одним из лидеров рынка жестких дисков.
Информация о неизбежном доминировании SSD появилась в бюллетене для инвесторов, который в самом конце 2018-го года выпустила компания Western Digital.
В бюллетене, как уточняется, есть прогнозы относительно HDD и SSD, но источник не уточнил, как конкретно в WD видят рынок механических магнитных накопителей через несколько лет, так что отметим лишь, что Western Digital уже освоила производство 16-терабайтных жестких дисков.
А вот что касается SSD, то здесь прогнозы очень интересные. К 2023 году девяносто процентов компьютеров и ноутбуков будут поставляться с SSD, а средняя емкость твердотельников составит семьсот гигабайт. Объем рынка SSD, при этом, приблизится к семнадцати миллиардам долларов.
Предполагается, что широкому распространению SSD будут способствовать новые недорогие технологии твердотельной памяти — например, QLC NAND.
Преимущества SSD очевидны — у них гораздо более высокая скорость записи и считывания данных, чем у HDD, плюс они меньше физически, меньше греются, не шумят и не вибрируют, а также потребляют меньше электричества. Недостатки SSD — меньший ресурс работы и более высокая цена.
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