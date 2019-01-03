К 2023 году 90% компьютеров будет поставляться с SSD

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Девять из десяти компьютеров, которые будут продаваться в 2023 году, будут оснащены твердотельными накопителями данных (SSD). Такой прогноз, по данным IThome, озвучили аналитики американской компании Western Digital, которая является одним из лидеров рынка жестких дисков.

Информация о неизбежном доминировании SSD появилась в бюллетене для инвесторов, который в самом конце 2018-го года выпустила компания Western Digital.

В бюллетене, как уточняется, есть прогнозы относительно HDD и SSD, но источник не уточнил, как конкретно в WD видят рынок механических магнитных накопителей через несколько лет, так что отметим лишь, что Western Digital уже освоила производство 16-терабайтных жестких дисков.

А вот что касается SSD, то здесь прогнозы очень интересные. К 2023 году девяносто процентов компьютеров и ноутбуков будут поставляться с SSD, а средняя емкость твердотельников составит семьсот гигабайт. Объем рынка SSD, при этом, приблизится к семнадцати миллиардам долларов.

Предполагается, что широкому распространению SSD будут способствовать новые недорогие технологии твердотельной памяти — например, QLC NAND.

Преимущества SSD очевидны — у них гораздо более высокая скорость записи и считывания данных, чем у HDD, плюс они меньше физически, меньше греются, не шумят и не вибрируют, а также потребляют меньше электричества. Недостатки SSD — меньший ресурс работы и более высокая цена.