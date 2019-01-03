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В России откроют университет для обучения роботов

Четверг, 03 Января 2019 09:16
В России откроют университет для обучения роботов Фото из открытых источников

Проект в области робототехники и искусственного интеллекта, над реализацией которого работают специалисты национальной технологической инициативы "Автонет", можно назвать "университетом для роботов" — пишет издание "Известия", по данным которого, "университет" откроет свои двери к 2035 году.

 

По уточненным данным, под "университетом для роботов" подразумевается организация, на мощностях которой будут производиться тесты систем, приближенных к искусственному интеллекту, плюс, специалисты учреждения будут в целом совершенствовать технологии ИИ.

 

То есть, "университет" будет активно приближать эру по-настоящему могущественного цифрового сознания.

 

"Сотрудниками будущей организации станут выпускники профильных учебных учреждений, которым предстоит учить ИИ выполнять те или иные прикладные задачи. Например, в области транспорта и связи", — говорят представители НТИ "Автонет".

 

Речь идет о довольно масштабном проекте, в рамках которого планируется создавать новые институты на базе существующих вузов. В конечном итоге "университет для роботов" позволит российской робототехнике шагнуть далеко вперед.

 

Представители НТИ "Автонет" говорят, что специалист по обучению ИИ — это одна из самых перспективных профессий будущего, так что если вы подумываете, с какой областью технологий связать свою карьеру, обратите внимание на это направление.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости роботы
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