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Windows 10 названа самой популярной настольной ОС в мире

Четверг, 03 Января 2019 08:59
Windows 10 названа самой популярной настольной ОС в мире Фото из открытых источников

Завершившийся 2018-й год стал весьма удачным для американской технологической корпорации Microsoft — компанию признали самой дорогой в мире, а ее главный продукт — операционная система Windows 10, стала самой распространенной в мире десктопной ОС.

 

По данным издания Net Applications, "десятке" удалось не только приумножить свою популярность, но и превзойти достижения предыдущего лидера — системы Windows 7.

 

На данный момент ОС Windows 10 установлена на тридцати девяти с лишним процентах настольных компьютеров, тогда как у "семерки" немногим меньше тридцати семи процентов сегмента. Для того, чтобы сделать Windows 10 самой популярной десктопной ОС, корпорации Microsoft потребовалось три года упорного труда.

 

Популярность Windows 7, при этом, все еще остается очень высокой — и это, учитывая почтенный возраст "семерки" (десять лет), заслуживает уважения.

 

Если говорить в конкретных цифрах, то под управлением ОС Windows 10 работают семьсот миллионов устройств. Это не только персональные компьютеры, но и планшеты и смартфоны, а также игровые приставки Xbox One.

 

Семьсот миллионов — это довольно далеко от миллиарда, к которому стремится руководство Microsoft, но учитывая динамику, с которой компания наращивает показатели, миллиард установок выглядит вполне реально. В общем, посмотрим, какие цифры "Майкрософт" озвучит, например, через год.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Windows
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