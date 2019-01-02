Названы самые опасные в мире смартфоны по уровню излучения

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Для оценки уровня излучения мобильного телефона используется такой показатель, как удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (SAR-излучение). Данный показатель у современных смартфонов не пересекает вредоносную черту, однако даже в пределах допустимой нормы этот коэффициент у разных аппаратов значительно отличается.

Данная мера зависит от мощности аппарата, а также его расположения относительно частей тела человека и размеров смартфона.

Для оценки вредоносного воздействия смартфона принято оценивать излучение, влияющее на область головы. Минимальным воздействием электромагнитного излучения на организм отличаются устройство марки LG модели G7. Чуть большим излучением обладают Samsung Note 9, и S9, а также примерно равноценный vivo NEX.

Самыми токсичными названы такие модели телефонов как китайский флагман OnePlus 6, Google Pixel 3 и LG V40. Примечательно, что модели компании LG одновременно возглавили и рейтинг самых безопасных аппаратов и вредоносных. Смартфоны iPhone также оказались далеки от минимальных параметров SAR, при этом критических уровней облучения они не достигают.

Стоит отметить, что параметры оценки смартфона по уровню SAR-излучения неоднократно подвергались критике как недостоверные, однако для большинства потенциальных пользователей они по-прежнему являются важным фактором при выборе телефона.