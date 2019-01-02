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В России создана прорывная технология 3D-печати

Среда, 02 Января 2019 14:14
В России создана прорывная технология 3D-печати Фото из открытых источников

Недавно общественности российскими разработчиками была предложена принципиально новая технология 3D-печати, благодаря которой можно создавать различные по форме изделия из композитных материалов.

 

Производимые детали будут более прочными, нежели те, которые производились традиционными способами. Пока о серийном производстве говорить рано, но BMW и Airbus смогут первыми опробовать данное новшество.

 

Особенность композитных материалов терять часть своих свойств при создании конечного продукта никак не остановило российских изобретателей. Напротив, они смогли сделать слабые места производимых изделий сильными с помощью нового 3D-принтера.

 

Изобретенный специалистами компании «Анизопринт» принтер позволит отменить некоторые операции при производстве композитных изделий, например, сверление отверстий. Вместо этого армирующие нити, используемые в принтере, накладываются друг на друга таким образом, что они обходят отверстия. То есть, производимые компанией синтетические материалы имеют строение, схожее со строением древесного материала.

 

Если сравнивать изделия, произведенные из композитных материалов, с изделиями из алюминия, то первые выигрывают по прочности и весу в 2 раза. Эта особенность благотворно отразиться при создании изделий, используемых в авиационной промышленности и в других областях.

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Ванько Ольга Опубликовано в Технологии   Теги Новости
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