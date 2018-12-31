Компания Xiaomi пообещала не заниматься машинами и недвижимостью

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Китайская компания Xiaomi анонсирует новые и разные продукты практически каждую неделю, поэтому многие люди ожидают от "Сяоми" чего угодно — считается, например, что компания может начать экспансию на рынок недвижимости или авто. В руководстве китайского гиганта, впрочем, эти слухи опровергают.

Глава платформы Интернета вещей "Сяоми", Фан Диан, ответил на соответствующие вопросы журналистов в ходе недавнего мероприятия для прессы, и пообещал, что Xiaomi не будет заниматься автомобилями или недвижимостью. В обозримой, по крайней мере, перспективе.

Исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь, как напомнил Фан Диан, постоянно говорит о необходимости более глубокого освоения интернета, то есть, компания не будет тратить время, деньги и силы на такие традиционные области промышленности, как недвижимость и автомобили.

"Сегодня мы сосредоточены на таких потенциально прорывных технологиях, как искусственный интеллект и интернет вещей, поэтому именно эти направления будут нашим приоритетным вектором в обозримом будущем. Никаких автомобилей и уж тем более недвижимости в наших планах нет", — заявил Диан.

Ранее, напомним, основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь пояснил, почему он пользуется смартфоном Xiaomi Mi Mix 2S, а не Xiaomi Mi Mix 3 — оказалось, что Цзюнь просто помогает разработчикам ПО тестировать новейшую версию прошивки.