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Появились официальные рендеры смартфона Nokia 9 с пентакамерой

Понедельник, 31 Декабря 2018 11:17
Появились официальные рендеры смартфона Nokia 9 с пентакамерой Фото из открытых источников

В интернете появились официальные рендеры грядущего флагманского смартфона Nokia 9, главной фишкой которого станет основная камера с пятью объективами. Новые картинки демонстрируют как тыльную сторону девайса, так и его фронтальную панель.

 

Если с тыльной стороной смартфона Nokia 9 общественность познакомилась уже некоторое время назад, то ситуация с фронтальной панелью будущего флагмана прояснилась только сейчас. Судя по официальным рендерам, никаких вырезов, челок и дырочек у экрана Nokia 9 нет.

 

В подлинности новых рендеров "девятки" можно не сомневаться, т.к. картинки опубликовал Эван Бласс — известный сетевой информатор, добывающий сведения только из правдивых источников.

 

Сканер отпечатков пальцев, по словам Бласса, у новой модели будет встроен непосредственно в дисплей. Эта технология, как видим, становится все более популярной.

 

Судя по надписи "Android One", которую можно заметить на тыльной стороне Nokia 9, в качестве операционной системы будет использоваться новая Android 9.0 Pie.

 

Никаких других новых подробностей о Nokia 9 пока нет, но раз уж дело дошло до публикации официальных рендеров, то можно предположить, что анонс устройства состоится уже в ближайшее время. Может быть, новый флагман от "Нокии" будет представлен широкой общественности на экспозиции CES 2019, которая будет проходить через неделю, а может — на MWC 2019 (конец февраля 2019-го).

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Nokia
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