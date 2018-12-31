MIT назвал ТОП-5 мерзких технологических достижений 2018 года

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Массачусетский технологический институт (Соединенные Штаты Америки) составил перечень самых сомнительных научных и технических достижений 2018-го года. Топ-5 мерзких достижений появился на страницах издания MIT Technology Review.

Под мерзкими достижениями подразумеваются те, которые сотрудники MIT (а это, между прочим, одно из самых уважаемых в мире учебных заведений технического плана) посчитали нарушающими принципы этики и морали, действующие в научном сообществе.

Самое сомнительное достижение уходящего года — заявление китайского генетика Хэ Цзянькуя о появлении на свет первых детей с модифицированным на стадии эмбрионального развития геномом. Эта история, напомним, наделала довольно много шума в ноябре.

Еще одно сомнительное техническое достижение — электронные сигареты. В этом году, по данным американских ученых, в США удвоилось число подростков, которые используют такие гаджеты. На американском рынке, при этом, доминирует продукция компании JUUL, которой принадлежат семьдесят пять его процентов.

Очень сомнительно с точки зрения сотрудников MIT выглядит поисковая система Dragonfly, которую корпорация Google создает для Китая. Впрочем, по последним данным, поисковик от Google со встроенной цензурой был отменен.

Мерзким достижением отметилась и компания Facebook, социальная сеть которой использовалась для разжигания этнорелигиозного конфликта в Мьянме, связанного с мусульманским народом рохинджа.

Последнее в списке — достижение от стартапа Nectome, который предлагает своим клиентам законсервировать мозг, чтобы воссоздать личность в будущем, когда это позволят технологии. Процедура консервации от Nectome предусматривает эвтаназию.