Google добавила в Android «Сообщения» защиту от спама

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Встроенный в мобильную операционную систему Android мессенджер "Сообщения" (Android Messages) получил защиту от спама. Об обновлении приложения для обмена сообщениями сообщили официальные представители корпорации Google.

Важное обновление сервиса "Сообщения" уже начало распространяться среди пользователей, но пока что в тестовом режиме. Со временем, как уточняется, полезный апдейт станет доступен всем.

Пользователи Android, которые уже получили апдейт встроенного в ОС мессенджера, отмечают, что защита от спама работает примерно так же, как аналогичное решение, ранее реализованное разработчиками "Андроида" в приложении "Телефон".

Как поясняют сотрудники отдела поддержки Google, встроенная в сервис "Сообщения" защита распознает любую напоминающую спам подозрительную активность, а затем предлагает пользователю подтвердить или опровергнуть угрозу при помощи специального уведомления.

Отчет о спаме, в случае его обнаружения, получают корпорация Google и оператор связи (если, конечно, последний поддерживает такой функционал).

Пользователь, при этом, может и не отправлять отчет в Google, а просто заблокировать номер, с которого поступило нежелательно сообщение.

Новую функциональность мессенджера "Сообщения" можно и отключить — соответствующая возможность предусмотрена в настройках приложения.