Японские ученые научились склеивать металл и пластик без клея

Фото из открытых источников

Японские ученые разработали новый способ скрепления полимеров со стеклом и металлом без использования клея. Приклеивание материалов друг к другу производится при помощи обстреливания их поверхностей из плазменной пушки. Такое открытие позволяет сделать применение полимеров в научных целях намного шире.

Полимеры являются самыми распространенными конструкционными материалами в настоящее время, за счет широкого диапазона вариативности их свойств, от плотных материалов до гибких. Распространенное мнение о ненадежности полимерных изделий базируется на том, что для скрепления деталей конструкций раньше можно было применять только клей, что действительно влияет на недолговечность изделия.

Благодаря обработке пластиковых деталей плазмой невысокой температуры материал приобретает липкость и высокую способность к скреплению с другими материалами. Ученым удалось точно отрегулировать температуру обработки деталей при которой атомы двух деталей надежно соединяются и образуют единое целое.

Кроме того, технология позволит в дальнейшем расширить выбор материалов для производства, так как в результате безклеевого сцепления образуются новые более сложные вещества.