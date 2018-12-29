Компания LG разрабатывает растягивающийся смартфон

Фото из открытых источников

Специалисты Южно-корейской компании LG разработали необычную конфигурацию смартфона. Техническое название новинки – «мобильный терминал с возможностью свертывания».

OLED-дисплей устройства выполнен из гибкого материала и имеет свойство сворачиваться в трубочку внутри бокового блока смартфона, для поддержания гибкости подложки дисплей оснащен альтернативными боковыми креплениями. В рабочем состоянии экран смартфона можно разворачивать как полностью, так и частично, а также открывать на нем до трех приложений или интернет-страниц, что допускается большим размером экрана. Устройство будет оснащено дополнительным экраном и возможностью установки на него нескольких камер, для использования функции создания трехмерных фотографий.

Оснащение боковых блоков позволяет не разворачивать смартфон для использования части его функций. Вспомогательный дисплей обеспечивает индикацию уведомлений из приложений, а также выполняет функцию объектива при съемке.

На практике устройство представляет гибрид компьютера и смартфона. Операционной системой для новинки станет Android, так как собственной операционной платформы в компании пока не разработано.

Релиз устройства ожидается в первом полугодии следующего года.