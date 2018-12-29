Компания LG разрабатывает растягивающийся смартфон

Специалисты Южно-корейской компании LG разработали необычную конфигурацию смартфона. Техническое название новинки – «мобильный терминал с возможностью свертывания».
OLED-дисплей устройства выполнен из гибкого материала и имеет свойство сворачиваться в трубочку внутри бокового блока смартфона, для поддержания гибкости подложки дисплей оснащен альтернативными боковыми креплениями. В рабочем состоянии экран смартфона можно разворачивать как полностью, так и частично, а также открывать на нем до трех приложений или интернет-страниц, что допускается большим размером экрана. Устройство будет оснащено дополнительным экраном и возможностью установки на него нескольких камер, для использования функции создания трехмерных фотографий.
Оснащение боковых блоков позволяет не разворачивать смартфон для использования части его функций. Вспомогательный дисплей обеспечивает индикацию уведомлений из приложений, а также выполняет функцию объектива при съемке.
На практике устройство представляет гибрид компьютера и смартфона. Операционной системой для новинки станет Android, так как собственной операционной платформы в компании пока не разработано.
Релиз устройства ожидается в первом полугодии следующего года.
Несколько лет назад в мире широко обсуждали грандиозный проект — Никарагуанский канал, он же "Велики...
Высоко в Андах, между государствами Аргентина и Чили, расположилось одно из самых глубоких ледниковы...
Путин пообещал, что каждого высокопоставленного чиновника в раю будут ждать 72 пенсионера.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.