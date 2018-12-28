Российская компания "КосмоКурс" начала испытания собственного ракетного двигателя

Фото из открытых источников

В частной компании «НСТР Ракетные Технологии» были проведены испытания сверхновых ракетных двигателей, компоненты для создания которых были изготовлены при помощи технологии трехмерного принтера.

Николай Дзись-Войнаровский, генеральный инженер корпорации, пояснил, что среди российских коммерческих организаций «НСТР Ракетные Технологии» были первыми, кому удалось опробовать на практике действие ракетного двигателя, использующего в качестве топлива сжиженные ракетные газы и созданного при помощи стереолитографической техники.

Проект двигательного аппарата был разработан компанией в 2016 году и стал основой для создания проекта по разработке сверхлегких микроракет, способных запускать малые спутники.

Тестовый запуск прошли такие устройства как камера сгорания маршевого двигателя (основной двигатель космического челнока) и рулевого двигателя (отвечающего за управление траекторией полета) для космического летательного аппапата. Оба устройства используют нефрас-С4-155/200 в качестве горючего и оксид азота для окисления. Смесительные головки объема сгорания были изготовлены при помощи 3D-принтера с использованием сплава кобальта, хрома и молибдена. Испытанные ракетные двигатели относятся к ракетной технике нового поколения и отличаются от своих предшественников значительной легкостью.