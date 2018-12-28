Xiaomi презентовала умный обогреватель с Wi-Fi

Фото из открытых источников

Корпорация Xiaomi выпустила умный обогреватель, с функцией подключения к интернету по беспроводной сети и возможностью управления голосом. Приобрести обогреватель можно будет по цене в 50 долларов.

Кроме и без того демократичной цены на устройство, у участников программы по сбору средств коллективного финансирования есть шанс получить новинку со скидкой в 7 долларов (по стоимости 43 доллара за единицу товара).

В анонсе новинки от разработчиков указано, что скорость прогрева устройством помещения значительно выше, чем у аналоговых обогревателей. Также обогреватель Xiaomi не сушит воздух, что создает здоровую и комфортную атмосферу в помещении, где он установлен.

Система управления устройством позволяет задавать точный температурный режим, также работает функция автоматического отключения отопительного прибора при достижении заданной температуры воздуха и повторного включения при охлаждении помещения.

Обогреватель оснащен функцией дистанционного управления при помощи мобильного приложения, а также управляется голосом посредством смарт-динамика. Это дает дополнительную возможность экономного расходования электроэнергии, так как прибор можно поставить на прогрев по пути домой и дистанционно отключать в случае необходимости.

Защита корпуса по технологии IPX4 допускает использование радиатора в помещении ванной комнаты, автоматическое отключение при наклоне корпуса или перегреве делает прибор безопасным.