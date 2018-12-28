В ряде штатов США произошло массовое отключение Интернета

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В минувший четверг жители Соединенных Штатов Америки столкнулись с массовым отключением интернета и телефонной связи — доступ к всемирной паутине пропал сразу в нескольких штатах в результате неполадок, которые возникли в работе магистральной сети компании CenturyLink.

По данным информагентства Associated Press, без доступа к интернету остались жители многих штатов — от Нью-Йорка до Калифорнии. Но в большей степени пострадали жители запада США.

Официальные представители телекоммуникационной компании CenturyLink подтвердили факт проблем с сетью, и отметили, что над устранением неполадок работают инженеры и технические эксперты. Что конкретно спровоцировало столь масштабный сбой в работе сети — представители компании уточнять не стали.

Без доступа к интернету остались не только рядовые домашние пользователи, но и частные и государственные организации — например, департамент образования Айдахо, который лишился доступа к сети и телефонной связи.

О проблемах сообщали и сотрудники одного из медицинских центров штата Колорадо — здесь врачи не смогли получить доступ к электронным медицинским книгам своих пациентов. А на территории Монтаны люди не могли обналичить деньги в банкоматах.

Джессика Розенворсел из Федеральной комиссии по связи США заявила, что столь массовый сбой не должен остаться без внимания властей, которым необходимо провести специальное расследование.