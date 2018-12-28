Очки для управления роботом на расстоянии создали в России

Очки, при помощи которых можно видеть "глазами" робота и контролировать его движения дистанционно, разработали ученые и инженеры из Российской Федерации. О создании инновационного гаджета рассказал Сергей Попов, замгендиректора холдинга "Швабе" (часть государственной корпорации Ростех).
"У нас уже есть очки, позволяющие управлять роботом на расстоянии. Мы закончили разрабатывать место оператора, управляющего сложным роботизированным комплексом как раз при помощи таких вот очков", — заявил заместитель генерального директора "Швабе", отвечая на вопрос журналиста.
Ранее официальные представители холдинга "Швабе" говорили, что очки для дистанционного управления роботами станут частью большой системы, при помощи которой можно будет ориентироваться на местности и распознавать цели. То есть, как видим, у разработки есть довольно выраженный потенциал применения в военной сфере.
За рубежом, само-собой, тоже есть подобные системы, однако у отечественной разработки есть целый ряд уникальных особенностей, благодаря которым она выгодно отличается от всех существующих разработок.
Представители "Швабе" отмечают, что в будущем подобные очки, работающие в связке с современными роботами, получат самое широкое распространение.
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