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В Великобритании в 2019 году запустят поезд на водороде

Пятница, 28 Декабря 2018 09:01
В Великобритании в 2019 году запустят поезд на водороде Фото из открытых источников

Британские железнодорожники планируют полностью отказаться от поездов на углеводородном топливе и перейти на составы на водороде. По данным издания Smart Train World, испытания поезда на водородном топливе начнутся в Британии в 2019 году.

 

Экологически безопасную альтернативу обычным поездам предложила компания Porterbrook, представившая переоборудованный поезд класса 319 под названием HydroFLEX. Двигательная система поезда была разработана учеными Бирмингемского университета, а в качестве топлива состав использует водородные элементы производства Ballard Power Systems (Канада).

 

Новый поезд, как уверены в Британии, сможет легко заменить старые составы, работающие на ископаемом топливе.

 

Испытания водородного поезда стартуют в следующем году, а к 2040 году, как предполагается, Великобритания полностью откажется от устаревших во всех смыслах дизельных составов.

 

Поезд HydroFLEX, по словам представителей компании Porterbrook, является не только экологически чистым, но и выгодным в эксплуатации — он будет обходится компании-перевозчику дешевле, чем обычный дизельный поезд.

 

Германия, где уже запустили водородные поезда производства Alstom (Франция), полным ходом оценивает преимущества нового железнодорожного транспорта. А во Франции коммерческое использование водородных поездов начнется в 2021 или 2022 году.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости водородное топливо
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