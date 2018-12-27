Российские ученые доказали возможность создания плазменного двигателя

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На сегодняшний день техническая оснащенность России в области обороны и космоса поражает воображение. Техническая новинка – установка СМОЛА своими функциями нацелена разрешить задачу создания ракетного двигателя, рабочее тело которого ускоряется в состоянии плазмы. Такой двигатель на сегодняшний день может получить широкое применение в области космических экспедиций.

Первые испытания выявили вероятность создания двигателя плазменного типа – об этом заявил заместитель директора исследовательской структуры ядерного типа РАН Александр Иванов. В ходе исследований были получены наглядные доказательства пригодности установки для создания плазменного двигателя.

Движущая сила устройства представляет из себя ловушку для плазмы в условиях линейной магнитной сборки, за что и получило название «Спиральная магнитная открытая ловушка» (СМОЛА). Принцип работы плазменного двигателя будет базироваться на увеличении скорости потоков ионизированного газа (плазмы).

Особенности устройства магнитного поля будут приводить плазму во вращение с регулируемой скоростью и направлением, при этом будет возникать реактивная тяга. Такое изобретение открывает новые горизонты в области исследований космоса и проектирования космических аппаратов.